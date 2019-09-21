أديب يعرض زيف قناة الجزيرة في إدعاء وجود مظاهرات في مصر

عرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" فيديو يظهر زيف إدعاءات قناة الجزيرة القطرية الداعمة للجماعة الإرهابية بادعاء وجود مظاهرات في مصر.

وعرض أديب فيديو عرضته قناة الجزيرة تدعي أنه من مظاهرات بمدينة المنصورة ثم عرضوه مرة أخرى وادعوا أنه من ميدان التحرير في القاهرة.

ووصف أديب ما حدث بأنه إعادة وتأليف مثلما حدث في ثورة 25 يناير مشددًا: "انتوا عارفين إن لو فيه حاجة موجودة أنا هقولها ولو فيه مليون بني آدم في الشارع بقول لأن مفيش حاجة بتستخبى".

وتابع: "بربكم يا مصريين مسلمين ومسيحيين انتوا ترضوا الكلام ده وطبعا انتوا شايفين كل الصور الناس ماشية في إيديها علم النادي الأهلي احتفالا بالمباراة".

وطالب أديب بالحصول على ضرائب من مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أناشد الدولة المصرية ومجلس النواب إنه يتم فرض ضرائب على المواقع دي طالما بتشتغل وبتكسب".