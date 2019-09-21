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فيصل ندا: أنا اللى الإخوان حرقوا مسرحى

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فيديو| مراسل "MBC" بميدان التحرير: مفيش تجمعات أو هتافات.. والحركة عادية

فيديو| مراسل "MBC" بميدان التحرير: مفيش تجمعات أو هتافات.. والحركة عادية

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أديب يعرض زيف قناة الجزيرة في إدعاء وجود مظاهرات في مصر

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