الرئيس السيسي يوجه 11 رسالة للعالم لدعم فلسطين: نرفض «العقاب الجماعي»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 11 رسالة أساسية خلال مباحثاته مع قادة الدول ورؤساء الحكومات، خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار تكثيفه اتصالاته مع المجتمع الدولي لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي، كالآتي:

11 رسالة للرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني

1- يجب سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

2- يجب حماية المدنيين ومنع استهدافهم ودفع جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

3- رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن.

4- دعوات التهجير تحمل مخاطر بالغة على الأمن الإقليمي.

5- أطروحات استضافة سكان غزة في سيناء سيمثل خطورة على تصفية القضية الفلسطينية.

6- استضافة سكان غزة في سيناء سينقل المواجهات والمقاومة الفلسطينية لها بما يتعارض مع التزام مصر بالسلام.

الدفع نحو احتواء الموقف

7- يجب تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع باتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف التصعيد.

8- يجب إحياء مسار السلام على أساس «حل الدولتين».

9- سيتم إدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل مستدام بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية وتحت إشراف الأمم المتحدة.

10- يجب إقامة دولة فلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

11- ينبغي تجنب امتداد التبعات الأمنية للصراع في غزة إلى المنطقة.