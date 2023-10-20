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طبيب يتفاجأ بوالده بين شهداء القصف الإسرائيلي لغزة.. استقبله بالطوارئ (فيديو)

كتب:

نهى نصر
10:02 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الطبيب عبد الرحمن عطا الله

الطبيب عبد الرحمن عطا الله

لحظات مؤلمة يعيشها أهالي غزة، منذ أن بدأ الاحتلال الإسرئيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية داخل القطاع، الجميع فقد ابنا أو أبا أو أخا، وهناك من فقد عائلته بالكامل، وكان الطبيب الفلسطيني عبد الرحمن عطا الله واحد من هؤلاؤ.

طبيب يتفاجئ باستشهاد والده 

كان عبد الرحمن، يؤدي عمله في المستشفى بقسم الطوارئ ويستقبل المصابين لتقديم الخدمات اللازمة لهم، ليتفاجئ بجثمان والده بين الشهداء، لحظات وثقها الصحفي الفلسطيني «أحمد حجازي» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

جلس الطبيب على الأرض، ممسكا يد والده، معبرا عن حزنه، وتتساقط الدموع من عينه، كان يودعه، بكلمات مؤثرة وفي نفس الوقت كان يهنأه بالشهادة: «مكتوبالك الشهادة ومن نصيبك.. والله أحسن مني يا أبا».

ودع العديد من الأطباء عائلاتهم خلال قصف الاحتلال الإسرئيلي، منهم الطبيب الفلسطيني والد الطفل يوسف صاحب الـ7 سنوات، الذي تفاجئ باستشهاد ابنه أثناء عمله بالمستشفى.

وفوجي أطباء بأن ذويهم وأبناءهم من بين الضحايا، ووثّقت الكاميرات لحظات من الصدمة والانهيار لا يمكن ترجمتها إلى كلام، ليس فقط أهلهم، ولكن أيضاً زملاءهم، ومنهم الطبيب الذي فقد عائلته بالكامل أثناء تأدية عمله في المستشفى.

جرائم الاحتلال الإسرئيلي 

مازالت جرائم الاحتلال الإسرئيلي مستمرة، وآخرها قصف كنيسة الروم الأرثوذكس، التي نتج عنها سقوط العديد من القتلى والمصابين، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسبقها قصف مستشفى المعمداني في واقعة وصفت باالمجزرة، وترقى لجرائم الحرب.

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بقلم نهى نصر