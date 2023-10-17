5 مخاطر لشرب الشاي على معدة فارغة.. طبيب يحذر من أضرار بالمعدة والأسنان

الشاي بنوعيه الأحمر والأخضر، من أكثر المشروبات الساخنة شهرة على مستوى العالم العربي، فلا يخلو يوم أحد من المصريين دون أن يحصل على كوب على الأقل، لكن هل تناول الشاي على معدة فارغة يسبب أضرارا للجسم؟

سؤال يطرحه كثير من الأشخاص، لذا يستعرض «الوطن» أهم أضرار تناول الشاي على معدة فارغة قبل تناول الشخص وجبة الإفطار على الأقل.

أضرار تناول الشاي على الريق

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، أنه رغم الفوائد التي لا حصر لها للشاي بمختلف أنواعه، إلا أن تناوله بشكل مفرط ومبالغ فيه، أو على الريق ودون أن يتناول الشخص أي طعام، يشكل خطرا على صحته، وأبرز تلك الأضرار:

1- يسبب الشاي على الريق أضرارا كبيرة على مينا الأسنان، نتيجة أن البكتيريا في الفم تعمل على تفكك السكر، بالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات حمض الفم.

2- يتسبب شرب الشاي على معدة فارغة صباحا، في تعطيل النظام الأيضي لجسم الإنسان، نتيجة عدم وجود توازن في المواد الحمضية والقلوية في المعدة، مما يتداخل مع النشاط الأيضي المنتظم للجسم، ويصيب الشخص بعديد من المشكلات الصحية.

3- لا ينصح بتناول الشاي على معدة فارغة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، إذ يعمل على تقليل معدلات امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي يشعر الشخص بالهبوط والغثيان.

4- شرب الشاي على الريق، يؤدي إلى حدوث التهاب شديد في جدار المعدة ويساعد على تهيجها.

5- تناول الشاي بدون طعام قبله، يسبب حموضة كبيرة في المعدة، لأنه يساهم في على إفراز الحامض وينتج عنه في حرقان بالمعدة وعدم الشعور بالراحة.

حالات يمنع فيها تناول الشاي

1- يفضل أن يمتنع الشخص عن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة، إذ يعمل ذلك على التقليل من امتصاص الحديد، فإذا تناول اللحوم وبعدها شاي، فإن فوائدها ستختفي.

- يجب الانتظار على الأقل ساعتين، حتى يهضم الجسم الطعام.

- من الضروري أن ينتبه مرضى الأنيميا من الإفراط في شرب الشاي، إذ يسبب فقر الدم والضعف والهزلان.

- لا ينصح بتناوله للسيدات الحوامل، بسبب تأثير مفعول الكافيين على صحتهن الجسدية.

- يساهم الكافيين الموجود في الشاي في زيادة سرعة ضربات القلب ومعدل النبض والإحساس بالنهجان والإرهاق العام.

- يسبب الشاي الأرق، وبالتالي يترتب عليه الإحساس بالوهن والضعف، وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

- يفضل تناول الشاي مع كوب من اللبن، للتقليل من تأثيره الضار على الجسم.