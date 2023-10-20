السلطات المصرية تنتهي من تمهيد الطرق أمام دخول المساعدات عبر منفذ رفح كتب: منتصر سليمان 10:18 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023 معبر رفح أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر رفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: أولويات دخول معبر رفح تتركز في المساعدات الطبية خالد أبو بكر: وقفة المصريين أمام معبر رفح «حاجة تشرف» «القاهرة الإخبارية»: تحالف العمل الأهلي يجهز أهم المستزمات لعبور معبر رفح حياة كريمة والتحالف الوطني من أمام معبر رفح: معتصمون حتى دخول المساعدات لغزة بايدن: أتوقع دخول أول شاحنة لغزة من معبر رفح في غضون 48 ساعة معبر رفح غزة قطاع غزة حصار غزة بقلم منتصر سليمان