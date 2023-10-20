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السلطات المصرية تنتهي من تمهيد الطرق أمام دخول المساعدات عبر منفذ رفح

كتب:

منتصر سليمان
10:18 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر رفح.

 

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بقلم منتصر سليمان