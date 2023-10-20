حياة كريمة والتحالف الوطني من أمام معبر رفح: معتصمون حتى دخول المساعدات لغزة

تكاتف عدد من المؤسسات لمساندة ودعم أهالي فلسطين، لإيصال المساعدات لهم، ومد يد العون لإدخال كمية كبيرة من الأغذية والمشروبات، إذ ترصد هذه المؤسسات بشكل أولي جميع التجهيزات والتحضيرات الأولية، رافعين شعار «مرابطون حتى الإغاثة».

وترصد «الوطن» تفاصيل مساعدات المؤسسات أمام معبر رفح، عبر الحسابات الرسمية لهذه المؤسسات منها مؤسسة صناع الحياة وحياة كريمة وغيرها.

مساندة بعض المؤسسات رافعين شعار « مرابطون حتى الإغاثة»

نشرت مؤسسة صناع الحياة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنها انتهت من جميع التجهيزات وفي انتظار البدء في دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، من ضمنها قافلة التحالف الوطني وصناع الحياة لتصل إلى غزة عبر معبر رفح، ليذكر أحد المتطوعين عبر بث مباشر على صفحة المؤسسة «أنه في انتظار فتح معبر رفح، لإدخال الشاحنات والقوافل التي تبرع بها الشعب المصري، لمساعددة ومساندة أهالي غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يمرون بها قطاع غزة».

وتابع أن هذه المساعدات ليست رفاهية، بل هي أساسية للوصول إلى أهالي غزة لدعمهم ومساندتهم «بنحاول نوفر للأهالي الأغذية والأدوية وكل اللي بيحتاجوه، وبإذن الله نقدر ندخلها بعد فتح معبر رفح».

مؤسسة حياة كريمة

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، تضامنه الكبير مع أهالي وسكان غزة، إذ كتبت «مرابطون حتى الإغاثة، أبطال مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني، من أمام معبر رفح، معتصمون لحد ما المساعدات تدخل لأهلنا».

وحرص المتطوعون على تأدية الصلاة على روح الشهداء أمام معبر رفح، إلى جانب ندائهم بدخول المساعدات إلى الأهالي في غزة بمجرد فتح معبر رفح، وقد تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع مختلف المؤسسات، لمساندتهم إيمانًا منهم بالدور الكبير الذي تشكله قوة الفن.