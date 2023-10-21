حظك اليوم برج الثور السبت 21-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الثور عددا من نقاط القوة في شخصيتهم، منها الصمود والشجاعة والنجاح في مجالات عديدة، فمولود برج الثور متفائل وصلب، نادرا ما يصاب بالإحباط أو اليأس، ويسيطر كوكب فينوس على هذا البرج ما يجعله برج الخيرات المادية والشخصية وهو أحد الأسرار الخفية له.

ويقدم «الوطن» من خلال هذا التقرير توقعات الأبراج وحظك اليوم برج الثور السبت 21 أكتوبر 2023 على كل من الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبراء علم الفلك والأبراج، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور مهنياً

يقول خبراء الأبراج أن مواليد بر ج الثور يومهم سوف يكون مثمر وناجح للغاية، تستطيع أن تقدم أفكارا مبتكرة وجذابة للمديرين، بالرغم من ظهور بعض العوائق في العمل والتدخلات من بعض الزملاء، هناك فرصة جيدة لتحقيق المكاسب المادية ولكن عليك تحمل بعض المخاطر المحتملة وعدم الخوف.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تحلى بالإخلاص والوفاء لشريك حياتك لأن هذا من شأنه أن يجلب لك السعادة، حاول أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان خلال تعاملك مع نصفك الآخر وواجه المشاكل بإيجابية واعمل على حلها بشكل فعال.

مواليد برج الثور على توافق اليوم السبت 20 أكتوبر مع برجي الثور والعقرب، وفي الوقت نفسه يكون أقل الأبراج توافق معه هي الأسد والدلو.