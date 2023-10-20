حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-10-2023 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل من أكثر الشخصيات التي تستطيع الانتظار لفترات طويلة، إذ أن لديه شخصية صبورة بشكل كبير، وروح مرحة وحس الفكاهة لديه عال، وعندما يتعلق بأحد الأشخاص يشعر بغيرة كبيرة عليهم، ولا يسمح لأحد بالاقتراب منهم.

ويتميز مولود برج الثور أيضا بثقته الكبيرة في نفسه، كما أنه يحب عمله كثيرا، ويطمح إلى تحقيق الكثير من الأهداف، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل الجمعة الموافق 20 أكتوبر على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

يجب أن يبحث مولود برج الثور عن الأخطاء التي تسبب له الكثير من المشكلات في عمله، ويحرص على تفادي الوقوع بها مرة أخرى، وعليه أن يتصرف بحكمة كبيرة، إذ أنه قد يكون موضع اختبار من رؤسائه في العمل في الفترة الحالية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

من الممكن أن تشعر ببعض التوتر في العلاقة العاطفية مع شريك حياتك، ويكون ذلك بسبب التعرض لضغوط كبيرة قد تمر بها الفترة الحالية من المحيطين بك، ولا تترك ذلك يؤثر على علاقتك العاطفية بالطرف الآخر.