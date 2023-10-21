ظاهرة كونية تضرب الأرض خلال أيام.. احذر هذه الأعراض

يبدو أن العاصفة المغناطيسية التي ضربت الأرض في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، لن تكون الأخيرة في هذا الشهر، حيث تنتظر الأرض عواصف جديدة خلال الأيام المقبلة، بحسب تحذيرات العلماء.

تحذير من ظاهرة كونية تضرب الأرض خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

تحذيرات طبية عديدة كان أبرزها من طبيبة الباطنة الروسية سافينتش آليفا، والتي كشفت عن مشكلات صحية كبرى قد يتعرض لها الانسان نتيجة هذه الظواهر الكونية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «موسكو اليوم»، تحدثت الطبيبة عن تأثير كبير لتلك العواصف المغناطيسية التي تضرب الأرض على صحة الإنسان، موجهة العديد من النصائح لتجنب تلك المشكلات الصحية.

كيف تتفادى المشاكل الصحية الناتجة عن العاصمة المغناطيسية التي تضرب الأرض؟

وقالت الطبيبة: «خلال العاصفة المغناطيسية قد تظهر على الإنسان أعراض مثل، الأرق والدوخة والصداع واضطراب ضربات القلب فضل عن آلام المفاصل الحادة».

وأكدت آليفا تباين تأثير هذه الظواهر على البشر، مؤكدا أن البعض يشعر بالنعاس، بينما يصيب البعض الآخر اضطرابات نفسية، فيما يتمكن الذعر من آخرين.

ووجهت الطبيبة الروسية نصائح للتعامل مع تلك الظواهر التي تضرب الأرض خلال أيام، مؤكدة أن شرب الماء والنوم بانتظام يقلل من الأعراض المصاحبة لتلك العواصف المغناطيسية.

وحذر العلماء خلال الساعات الماضية، من موجة من التأثيرات المغناطيسية على كوكب الأرض خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي ستبلغ ذروتها ما بين يومي 28 و30 أكتوبر.

وتؤدي العاصفة المغناطيسية إلى صدور عدة توهجات من الشمس ما ينتج عنه شحنات كهربائية تضرب كوكب الأرض؛، ما يتسبب في اضطراب مؤقت في المجال المغناطيسي للأرض.