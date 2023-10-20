عاصفة مدمرة تجتاح إنجلترا وتتسبب في فيضانات.. هل تصل مصر؟

تحذيرات شديدة اللهجة، وجهتها الأرصاد الجوية في إنجلترا للمواطنين من مخاطر العاصفة «بابيت» على حياة المواطنين، والتي من المتوقع وصولها إلى لندن بعد ما أحدثته من فوضى في دولة أيرلندا.

عاصفة مدمرة تجتاح دول أوروبا

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، أمس الخميس، تعرض إنجلترا إلى هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، وحذرت من سقوط الأمطار التي تستمر على مدار شهر بسبب التأثر بتلك العاصفة، وفق صحيفة «ديلي ميل»، ويتخوف الكثير من المواطنين من تأثر المنطقة العربية بتلك العاصفة، بعد ما خلفته العاصفة «دانيال» من أضرار جسيمة في ليبيا.

أسباب حدوث عاصفة «بابيت» المدمرة ووصولها لإنجلترا

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن» أنه بدءا من أول أمس بدء ظهور منخفض جوي كبير على الممحيط الأطلنطي، والذي بدأ في التحرك شرقا باتجاه غرب القارة الأوروبية، والذي يتزامن معه ظهور منخفض جوي في طبقات الجو العليا على اارتفع من 5 إلى 6 كيلو عن سطح الأرض، الأمر الذي أدى إلى تعمق المنخفض الجوي السطحي عن 1000 مللي بار، ما أدى إلى زيادة سرعة الرياح، ما أدى إلى تكون العاصفة بابيت بسبب تجاوز سرعة الرياح 65 كيلو متر / ساعة والتي وصلت أحيانا إلى 10 كيلو متر / ساعة.

بدأت العاصفة تضرب المناطق الموجودة في أقصى غرب أوروبا، والتي تتمثل في بريطانيا وبعض مناطق من السويد، والذي أدى إلى ارتفاع سرعات الرياح وارتفاع حركة الأمواج، فضلا عن هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات، ومن المتوقع أن يبدأ في التحرك من الغرب في إتجاه الشرق، ليبدأ في التأثير على بعض الدول الأوروبية.

هل تصل العاصفة «بابيت» إلى مصر والشرق الأوسط؟

ولفتت «غانم» إلى أن تلك العاصفة من المتوقع أن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بظهور منخفض جوي في طبقات الجو العليا فقط ولا يوجد أي تأثير لما يحدث في منطقة غرب أوروبا على حالة الطقس في منطقة الشرق الأوسط أو مصر بالتحديد، ويرجع ذلك إلى اختلاف التوزيعات الضغطية.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية التي من المتوقع أن تتأثر بها مصر في الأيام الحالية، هي تكون منخفض جوي في طبقات الجو العليا تؤدي لهبوب كتل هوائية صحراوية، كما أن اتجاهات الرياح مختلفة عن منطقة غرب أوروبا.

أمطار على بعض الدول العربية تأثرا بالعاصفة «بابيت»

وأوضحت أن التأثير الوحيد الذي من الممكن أن يحدث في بعض الدول العربية أو سقوط الأمطار على المناطق الموجودة في جنوب غرب أوروبا مثل تونس والمغرب، ولكن التأثير الأكبر يكون في شمال البحر المتوسط وجنوب القارة الأوروبية.