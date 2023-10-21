تحذير للمواطنين بهذا الشأن.. اعرف حالة طقس اليوم السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر، محذرة من تقلبات الأحوال بين النهار والليل، إذ تنخفض الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر ما يستدعي توخي الحذر عند الخروج.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون شبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ظواهر جوية متوقعة اليوم

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب الصعيد، وليلًا يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقسا لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.