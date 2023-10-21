5 علامات تكشف الإدمان.. اعرف طرق الوقاية وأرقام المصحات لمساعدة المريض

غياب الوعي من الآثار السلبية الناجمة عن تعاطي المخدرات، التي قد تؤدي إلى تسمم الجهاز العصبي، نتيجة احتوائها على مجموعة من المواد الكيمائية، التي تلحق العديد من الأضرار بالجسم، وتؤثر على الأداء العام له؛ لذا تستعرض «الوطن» 5 علامات تكشف الإدمان، وكيف تساعد في الوقاية منه وأرقام تواصل المصحات في السطور المقبلة.

علامات تكشف الإدمان

يشير الإدمان إلى كونه عادة قهرية تميل الفرد إلى الاستمرار في تعاطي المخدرات، فيما يعرف بـ«متلازمة التبعية» التي ينجم عنها مجموعة من الظواهر السلوكية تؤثر على سلوك الفرد، وتخلق لديه رغبة في الاستمرار على الرغم من العواقب الضارة، التي لا تنتهي أو ربما يتمكن الفرد من الوصول إلى مرحلة الاقلاع التام عنه ويتعافى تمامًا.

لذا توضح الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية بعض علامات تظهر الأدمان، وكيف تساعد في الوقاية منه وأرقام تواصل المصحات فيما يلي:

5 علامات تكشف الإدمان

- إحمرار العينين.

- اتساع حدقة العين.

- فقدان أو زيادة الشهية.

- هالات سوداء تحت العينين.

- اضطرابات النوم.

طرق علاج الإدمان

تختلف طرج علاج الادمان، ولا يمكن الوقوف على طريقة بحد عينها للتخلص منه، إلا أن موقع «مايو كلينك» يستعرض كيف تساعد هذه الطرق في الوقاية منه:

- اللجوء إلى البرامج العلاجية.

- جلسات علاجية فردية أو جماعية أو عائلية.

- الدخول إلى مستشفى أو مركز علاج داخلي.

- العلاج السلوكي بواسطة أخصائي على نفس.

- العلاج المستمر والدعم.

أرقام تواصل المصحات

- الاتصال على الخط الساخن رقم 16023، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- تواصل مع أطباء الصحة النفسية وعلاج الإدمان على الرقم 16328

- يتوفر 28 مركزا علاجيا متخصصا في 17 محافظة حتى الآن.

- يمكن علاج الإدمان في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية «المطار».

- توفر الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.

- علاج الإدمان يكون في سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

ومن جانبه أشار محمد عادل، رئيس قسم الادمان في المنصورة، إلى أنّ علاج الفرد يتوقف على مدى استجابة المريض للعلاج، وجب على الأسرة في هذه الحالة اللجوء إلى طبيب نفسي لفهم المشكلة وتحديدها: «يتم عمل جلسات تحفيزية، لمحاولة اقناعه بتقبل فكرة الخضضوع إلى العلاج، ومن ثم عمل علاج الزامي، بمجرد ما يبدأ العلاج الإلزامي أنه يبدأ الخضوع لفكرة العلاج من المخدرات».