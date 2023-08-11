خريطة مراكز علاج الإدمان والتعاطي بالمحافظات.. خدمات مجانية

تنتشر مراكز علاج الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في العديد من المحافظات، فضلا عن التعاون المباشر مع مستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات التي لا يوجد بها مركز تابع للصندوق، ويوحد بها مستشفى، لتفعيل قسم علاج الإدمان.

تعمل المراكز والمستشفيات على تقديم الخدمة المجانية للفئة المستهدفة للحفاظ على الشباب ومعالجتهم من الإدمان فضلا عن التوعية بأضرار الإدمان عبر جلسات توعية تستهدف الشباب.

أماكن مراكز صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

وتنشر «الوطن» وفقا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أماكن العلاج المجانية بالمحافظات والتى تأخذ إسم العزيمة وهي كالتالي،

- مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا.

- مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بمطروح.

- مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي ببورفؤاد.

- مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بالغردقة.

مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية

كما يتعاون الصندوق مع المستشفيات النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية في عدة محافظات بقسم علاج الإدمان لتقديم خدماتة للفئات المستهدفة.

- مستشفى المعمورة للصحة النفسية وعلاج الادمان.

- مستشفى بنها للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى الخانة للصحة النفسية وعلاج الادمان .

- مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان

- مستشفى شبرا قاص للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان.