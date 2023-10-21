رئيس جنوب أفريقيا من قمة القاهرة للسلام: نرفض مقتل المدنيين وحصار غزة

وجه سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قمة القاهرة للسلام لبحث الأوضاع الفلسطينية، مشددًا على أنه يتمنى أن تزيد القمة من الوعي بشأن ما يحدث في هذه البقعة من العالم، والخروج من القمة بخارطة طريق.

وأضاف في كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «في الأوقات العصيبة علينا أن نكون بمقدورنا أن نعقد ونجمع قادة الدول لتشارك الأفكار والرؤى حول ما يمكننا فعله، حيث نجتمع هنا يدا بيد وكلنا تخوف وقلق في مثل هذا الصراع غير المشهود الذي يحدث بغزة».

وتابع: «نعرب عن خالص العزاء والمواساة لهذه المعاناة الإنسانية، وفي جنوب أفريقيا نرفض تماما مقتل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة وقرار التهجير القسري والنزوح الإجباري والقصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الذي ينتهك القوانين الدولية».

مطالبات بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة

ودعا سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، إلى وقف ما يحدث في غزة وطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة، وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية مثل الغذاء والدواء.

ضرورة إنشاء ظروف مواتية للحوار

وأتم: «ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والمجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية للحوار».