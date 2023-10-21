رئيس جنوب إفريقيا: نتخوف من انتشار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليشمل دول أخرى

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، إننا مهتمون بما يحدث في فلسطين، لأن شعوبنا تثمن هذه الجسارة والشجاعة وترغب في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، موضحا أن هناك قادة قادرون على تنحية الخلافات والعمل نحو تحقيق السلام وتحقيق نظام عادل لهذة القضية.

أضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023 التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «نحث كل الأطراف على وقف هذه الاعتداءات، كذلك نحث كل الدول على وقف تقديم الأسلحة لكلا الجانبين رغبة في عدم تأجيج هذا الصراع، ونعول ونلقى المسئولية على الحكومة الإسرائيلية للعمل على تهدئة هذا الصراع الذى طال أمده لعقود عديدة وتحقيق السلام».

إنجاز التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني

وتابع: «هناك تخوف من أن هذا الصراع يمكن أن ينتشر ويستشري ليكون خارج حدود السيطرة ليشمل دول عدة، والطريقة الوحيدة لإحلال السلام هو إنجاز التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني بشأن حقوق الإنسان وحفاظ دولتهم، وهذا بالطبع يتماشى مع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، والتى تضمن حل الدولتين إسرائيل وفلسطين بناء على حدود 67، كذلك من خلال عملية المفاوضات، وتسوية هذا النزاع مدعومة بجهود المجتمع الدولي، كما يمكن للشعب الإسرائيلي إنجاز الأمن الذي يسعى اليه، ولشعب فلسطين أن يدركوا ويحققوا حريتهم وحق تقرير المصير الذي يستحقونه».

ضرورة الدعوة لوقف إطلاق النار

واستكمل: «علينا نحن كمجتمع دولي أن ندعو لعملية وقف إطلاق النار، والاهتداء إلى حلول مستدامة لهذا الصراع والوقف داعمين لمن يدعم السلام وحقوق الإنسان، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي بدأت تتضاعف وتتفاقم في قطاع غزة».