كيف ردت جماهير إسبانيا على تحريض لاعب غرناطة بـ«إسقاط 500 طن صواريخ على غزة»؟

لم يكن مجرد تعاطفا مع طرف على حساب الطرف الآخر، بل كان تحريضًا واضحًا من لاعب إسرائيلي في الدوري الإسباني، بمواصلة عمليات العنف والقصف من الجيش الإسرائيلي تجاه الأشقاء في غزة، على مدار الأيام المنقضية، لكن الأمور لم تسير كما خطط لها.

جماهير أوساسونا ترد بقوة على تصريحات اللاعب الإسرائيلي المحرض

الإنسانية لا ترتبط بجنس أو نوع أو عرق، وهو ما أظهرته جماهير أوساسونا الإسباني، بعدما اكتست مدرجات الفريق الإسباني بأعلام فلسطين، احتفالًا بفوز فريقهم على نظيره غرناطة، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ودعمًا للمقاومة الفلسطنية أمام غارات وقصف العدو الإسرائيلي للمستشفيات والمباني السكنية والمدارس.

«إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين».. تصريح خرج من الإسرائيلي شون وايزمان لاعب غرناطة، وجاء الرد عليه سريعًا من جماهير أوساسونا، التي رفعت أعداد لا تحصى من الأعلام الفلسطينية في المدرجات، في رد فعل على على تصريحات اللاعب المسيئة للإنسانية.

تحركات قانونية من فلسطنيين ضد لاعب غرناطة الإسرائيلي

الأمر لم يمر بسهولة على جماهير الدوري الإسباني، التي رفضت التصريحات المسيئة للاعب الإسرائيلي، التي أثارت حفيظة الجميع، إلا أن الأمر لم يحرك أي مسؤول لإيقاف اللاعب أو تغريمه أو إجراء أي خطوة عقابية ضده، رغم تصريحاته المحرضة ضد الشعب الفلسطيني.

لسوء حظ الإسرائيلي شون وايزمان لاعب غرناطة، التحركات لم تكن داخل المدرجات برفع العلم فحسب، بل امتدت لتصل إلى تقديم شكاوى ضد اللاعب، من قبل بعض الفلسطنيين الموجودين في غرناطة، والتنديد بما قام به واستغلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التحريض ضد الشعب الفلسطيني الجريح، الذي يعاني من كارثة إنسانية مستمرة منذ 14 يومًا، وذلك أمام مكتب المدعي العام الإقليمي.

عمق أوساسونا، جراح الإسرائيلي شون وايزمان، بعد الانتصار بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين، على مستوى الدوري الإسباني.