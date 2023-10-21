زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كوستاريكا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، كوستاريكا اليوم السبت، وهي إحدى دول أمريكا الوسطى، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة زلزال كوستاريكا، على مسافة كيلومترا 68 كيلومترا جنوب شرق سان خوسيه عاصمة البلاد.

كما أظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال كوستاريكا على مسافة 10 كيلومترات غرب منطقة سان إيسيدرو.