رغم إلغاء الاحتفالات.. معبد أبو سمبل يستقبل آلاف لمشاهدة تعامد الشمس غدا

يستقبل معبد مدينة أبو سمبل آلاف السياح لمشاهدة ظاهرة فريدة من نوعها صباح غدا الأحد، حيث تتعامد أشعة الشمس مباشرة على وجه الملك رمسيس الثاني وهي الظاهرة تجذب انتباه العالم وتحظى بشعبية كبيرة، وتحدث مرتين في السنة.

آثار أسوان تستعد لاستقبال أفواج سياحية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان، إنه بالرغم من إلغاء الاحتفالات المصاحبة لهذه الظاهرة، فإن هناك استعدادات كبيرة تمت من قبل آثار أسوان لاستقبال الزوار والسياح الذين يتوافدون لمشاهدة هذا الحدث الفريد بعدتحسين البنية التحتية وتوسيع البوابات الإلكترونية؛ للتخفيف من الزحام وضمان تجربة سياحية مريحة.

وأوضح أن الاستعدادات تتمثل في تطوير نظام الإضاءة بالكامل، وتركيب كاميرات مراقبة إضافية وتحسين نظام التهوية، إلى جانب تنظيف الموقع والعناية به بواسطة فريق الترميم، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء والتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية.

موعد تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني يتزامن مع شروق الشمس تقريبًا في الساعة 6:52 صباحًا، وتستمر لمدة 20 دقيقة تقريبًا ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من السياح هذه الظاهرة الرائعة، وقد يكون هناك تزاحم في أيام محددة خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني ظاهرة فريدة من نوعها، حيث تعود إلى 33 قرنًا من الزمن، وتعبر عن التقدم العلمي الذي حققه القدماء المصريون في مجالات مثل الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.

تعامد الشمس.. ظاهرة تحدث مرتين في العام

و تحدث هذه الظاهرة مرتين في السنة، مرة في 22 أكتوبر للاحتفال ببدء موسم الحصاد، ومرة في 22 فبراير للاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني مثالًا رائعًا للتلاقي بين التاريخ والعلم والثقافة و تعكس هذه الظاهرة المهارة الهندسية العالية والرؤية الفلكية العميقة للقدماء المصريين، وتذكرنا بتراثهم العريق والمدهش.