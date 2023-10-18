تضامنا مع غزة.. أسوان تلغى جميع المظاهر الاحتفالية بظاهرة تعامد الشمس

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، التي كان من المقرر أن تقام في الأيام المقبلة، تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، وتعبيرًا عن الحزن والتضامن مع الضحايا والجرحى في فلسطين.

وفي ضوء هذا القرار، أصدر محافظ أسوان توجيهاته، بزيادة درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين السياح القادمين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، والتركيز بشكل خاص على توفير الخدمات الصحية والإسعاف والتموين والسياحة والأثار، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للزوار والسياح.

عظمة الحضارة المصرية

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، تعود إلى آلاف السنين، وتعكس التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في مجالات مثل الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.

ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

تحدث ظاهرة تعامد الشمس مرتين في العام، مرة في 22 أكتوبر للاحتفال ببدء موسم الحصاد، ومرة في 22 فبراير للاحتفال بموسم الفيضان والزراعة حيث تتمثل في تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة «أمون ورع حور»، حيث يخترق الشعاع صالات معبد رمسيس الثاني في قدس الأقداس.