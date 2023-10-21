مجمع بطريركية أنطاكية في لبنان يخصص غدا لرفع الصلاة من أجل فلسطين

أدان المجمع المقدس لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بلبنان، في ختام اجتماعه اليوم السبت، الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مجمع أنطاكية يؤكد على حق عودة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

وأضاف المجمع، الذي ترأسه البطريرك يوحنا العاشر يازجي، أن المجمع توقف عند ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة، وما أصاب ويصيب الشعب الفلسطيني الأبي، مشيرا إلى أن موقف كنيسة أنطاكية، الذي عبرت عنه بلسان بطاركتها ومجمعها منذ أمد طويل وحتى اليوم جلي وساطع ومعروف، ويؤكد أهمية القدس في ضمير كل مسيحي ومسلم، كما يؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف البيان، أن الكنيسة الأنطاكية تدين الحصار المفروض اليوم على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة تحديدا وتستنكر وتشجب الإبادة الجماعية المرتكبة فيه تحت أنظار العالم، وأن ما يجري من عنفٍ هو نتيجة عدم احترام القوانين والقرارات الدولية في تطبيق العدالة، وهو استمرار لتزييف هوية الأرض والتاريخ ومحاولةٌ لطمس القضية الفلسطينية العالقة.

غدا يوم لرفع الصلاة من أجل العدالة والسلام

ودعا المجمع إلى تخصيص يوم الأحد المقبل في جميع كنائس الكرسي الأنطاكي، «لرفع الصلاة من أجل العدالة والسلام قي بلد السلام، ولجمع مساعدات من أجل إغاثة هذا الشعب المنكوب».