الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلب إخلاء مزيد من المستشفيات في غزة

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تطلب إخلاء المزيد من المستشفيات في قطاع غزة، رغم أن تلك المستشفيات يتواجد بها آلاف المرضى، وأعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يحتمون بها من القصف المتواصل لليوم الـ15 على التوالي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات تسد 3% من احتياجات غزة

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان قبل قليل، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة تعرض حياة الآلاف من الجرحي للخطر، خاصةً وان الكثيرين منهم على أجهزة التنفس الصناعي، وحالتهم حرجة جدًا.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة تسد 3% من احتياجات السكان، وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان القطاع، من خلال منع دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمؤسسات الطبية.

وتابع أن هناك نحو مليون نازج في جنوب قطاع غزة، تم حرمانهم من الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء والطعام، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة، كما حدث في قصف مستشفى الأهلي العربي «المعمداني»، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 470 شهيداً ومئات الجرحى.

القصف على قطاع غزة

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف مستمر من قوات الاحتلال منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن، مما أسفر عن استشهاد وإصابة وتشريد الآلاف من الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح سكان القطاع إلى الخارج.

وحذرت مصر من خلال بيان صدر عن وزارة الخارجية، من التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مؤكدة أن هذا مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني للخطر، من خلال البقاء في العراء بدون مأوى، في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية.