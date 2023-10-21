منظمات عالمية: الدور المصري في إغاثة المدنيين بـ«غزة» ينقذهم من أزمة إنسانية

أكد سياسيون ورؤساء أحزاب أن مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة قبل بدء قمة القاهرة للسلام بوقت قصير دليل على نجاح القمة، مشيرين إلى أن مصر سعت إلى إدخال المساعدات منذ اندلاع الأزمة، وتعاملت مع الموقف بدبلوماسية حكيمة على الرغم من التحديات وتعدد الأطراف المتشابكة مع القضية الفلسطينية. وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن دخول المساعدات عبر معبر رفح قبل بدء قمة القاهرة للسلام يؤكد نجاح القمة والمساعى التى شرعت فيها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية، مؤكداً الدور المحورى الذى تقوم به مصر ومحاولاتها المستمرة للوصول إلى حل سلمى، وأن قمة السلام تهدف إلى الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذى ناشدت به مصر فى أكثر من موقف.

وأضاف «مطر»، لـ«الوطن»، أن «الفرحة غمرت قلوبنا جميعاً عند عبور المساعدات من معبر رفح، وفتحت نافذة أمل جديدة لمساعدة الأشقاء فى غزة، ودخول المساعدات خطوة ناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى نحو حل الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الأشقاء فى غزة، والاستراتيجية السلمية التى عمل بها منذ اندلاع الأزمة»، موجهاً التحية للسائقين المرابطين منذ عدة أيام، والشباب المتطوعين الذين أسهموا وأصروا على إيصال المساعدات فى هذه الظروف الراهنة، فى مشهد يؤكد تكاتف المصريين مع قيادتهم الحكيمة.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن تزامن دخول المساعدات إلى المعبر مع انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023، التى يحضرها عدد كبير من الدول، يجدد الأمل فى حل الأزمة الفلسطينية بطريقة عادلة، معبراً عن أمله فى دخول المزيد من المساعدات إلى الأشقاء فى غزة.

وقال المهندس يوسف رشدان، القيادى بحزب «حماة الوطن»، أمين عام الإعلام والتثقيف السياسى بأمانة الحزب فى القاهرة، إن فتح معبر رفح لدخول قوافل المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأشقاء فى فلسطين يترجم الرؤية الحكيمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام قبل بدايتها، لأن القمة تهدف فى الأساس إلى إنهاء ما يحدث من انتهاكات ضد المدنيين.

«الشهابى»: قرارات القيادة المصرية تتسم بالحكمة والدبلوماسية

من جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن إدخال المساعدات إلى معبر رفح قبل بدء قمة القاهرة للسلام يؤكد نجاح القمة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية لها، وهو تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات، وهذا ما سعت إليه القاهرة منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية. وأضاف «الشهابى» أن القرارات التى اتخذتها القيادة المصرية تتسم بالحكمة والدبلوماسية الشديدة، وتسير فى الاتجاه الذى أعلنته منذ بداية الأزمة، مؤكداً أن قمة القاهرة تسعى للوصول لحل عادل للقضية، ليس على حساب الأمن القومى المصرى.