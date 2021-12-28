«الصحة العالمية»: المنظمات الدينية لها دور مهم في تصحيح المفاهيم الطبية

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، إن المنظمات الدينية لها دور كبير في زيادة الوعي لدى المواطنين وتصحيح بعض المفاهيم الطبية حول بعض المعتقدات الصحية والطبية التي يوجد لدى بعض الأشخاص العديد من الأخطاء الطبية التي تؤثر عليهم في كيفية الواقية أو العلاج من بعض الأدوية.

عدة برامج نفذت لتوعية الأشخاص

وأضاف المنظري عبر موقع وزارة الصحة العالمية، أن هناك العديد من البرامج التي نفذتها منظمة الصحة العالمية من أجل توعية الأشخاص نحو بعض المعتدات الخاطئة بشأن الأمور الطبية، واستهدفت هذه البرامج مختلف الفئات العمرية التي يمكن أن تساعد على توعيتهم وتغير بعض الأفكار الخاطئة بشأن الأدوية.

المنظمات الدينية شجعت الأشخاص للحصول على اللقاح

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن هناك تعاونا بين المنظمات الدينية بمختلف معتقداتها لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح وكذلك تشجيع المواطنين من أجل التطعيم والحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة من فيروس كورونا التي تحدث عند الإصابة بالفيروس.

خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية

وفي سياق متصل، حذَّرت منظمة الصحة العالمية، من التهاون والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية، في ظل انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلال أعياد الميلاد

ونوهت منظمة الصحة، بالعديد من الإجراءات الوقائية، أنه يجب على الأشخاص الالتزام بها في كل المناسبات، خاصة فترة أعياد الميلاد «الكريسماس»، لتجنب انتشار العدوى، أو تسبب الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، أو المتحورات التي طرأت على الفيروس، وتمثلت التدابير الوقائية من قبل الصحة العالمية في:

- يجب الالتزام بارتداء الكمامة

- الالتزام بغسيل اليدين

- الحفاظ على التباعد البدني

- تجنب الأماكن المزدحمة

- الحفاظ على التهوية الجيدة