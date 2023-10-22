فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإسرائيلي: أوقفوا جرائم الحرب

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط حقيقي على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية لنجدة أهالي غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية واللجوء إلى حل سياسي لتسويتها تماما ونهائيا.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين باستخدام الطائرات الحربية، تصعيدا خطيرا تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بما فيهم الأطفال والنساء، لافتة إلى أنّ إسرائيل تحاول تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها، واعتبرت أنّ ردود فعله ضعيفة وانتقائية ومنحازة ولا ترتقي إلى مستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل والأبراج فوق رؤوس ساكنيها، كما حدث في تدمير أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، واستهداف الكنائس والمساجد وقصف المستشفى المعمداني وتهديد أكثر من 5 مستشفيات بالتدمير.

وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 حصارا على قطاع غزة، إلا أنّ حكومة الاحتلال أعلنت بعد يومين من اندلاع العدوان الأخير، فرض حصار كامل يشمل قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بانقطاعات واسعة في الاتصالات مع القطاع الذي بات غارقا في الظلام.