جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف أعداد الأسرى في غزة حتى الآن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 212 تأكد احتجازهم رهائن في غزة حتى الآن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تدمير بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدافه بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.