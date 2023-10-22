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جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف أعداد الأسرى في غزة حتى الآن

كتب:

هانى حسن
11:21 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 212 تأكد احتجازهم رهائن في غزة حتى الآن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تدمير بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدافه بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.   

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بقلم هانى حسن