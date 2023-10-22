«النواب الأردني»: العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى لمستوى جرائم الحرب

قال عبدالرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إننا نطالب بوقف الحرب الدموية غير الإنسانية على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأضاف «المعايعة» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هناك تنسيق كامل بين الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف التصعيد ضد غزة.

وتابع أننا نرفض تهجير سكان قطاع غزة لأن ذلك يعني تدمير القضية الفلسطينية، ونوجه مساعدات وتبرعات مالية من الأردن للأشقاء في قطاع غزة، وأن الأردن بكل قطاعاته جهز قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وتم إرسالها لمنفذ رفح لإدخالها لغزة.

وأكد على أن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى لمستوى جرائم الحرب، وأن إسرائيل تواصل ارتكاب «مجازر» في قطاع غزة.. ويجب التصدي لذلك.