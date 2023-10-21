ملك الأردن: الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين أولوية

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إنَّ أولوياتنا اليوم واضحة وعاجلة، أولًا الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين، انسجامًا مع قيمنا المشتركة وقانوننا الدولي الذي يفقد كل قيمة إذا تمّ تنفيذه بشكل انتقائي.

وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة: ثانيًا إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع لقطاع غزة، ثالثًا الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.

وأشار إلى أنَّ هذا الصراع لم يبدأ منذ أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء، فجميها ندرك جيدا أن هذا لن يؤدي إلا للمزيد من دوامات الموت والدمار والكراهية واليأس.

وأوضح إن إسرائيل تقتل المدنيين في غزة حرفيا ولطالما تمّ تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحرية والمستقبل، وعندما يتوقف القصف لن تتمّ محاسبة إسرائيل، وسيتم محاسبة ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف.