صيانة عاجلة لآبار المياه الارتوازية في المناطق الصناعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين، لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

وبدأ الاجتماع بمناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن قطع الأراضي المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

صيانة عاجلة لآبار المياه الارتوازية

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الإستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، لسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لآبار المياه الارتوازية المعطلة بالمنطقة والإستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.