رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل متابعة الأثر التطبيقي لبعض القرارات التنفيذية الصادرة من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية، فضلا عن الملفات التي بحثتها اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد المنقضي، وذلك بهدف الوصول إلى حلول واقعية في الملفات المرتبطة بالمواطن المصري.

الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

وقال المهندس أحمد السجيني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستواصل دورها في مناقشة دور الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية حرصت على مناقشة المشكلات التي تواجهها بعض الجمعيات الإسكانية وفي مقدمتها الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وكذلك جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، والجمعية الخاصة بشاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية.

وأوضح النائب أحمد السجيني، أهمية متابعة مستقبل المناطق الصناعية الموجودة في عدد من المحافظات باعتبارها من التوجيهات الرئاسية.

وقال إن لجنة الإدارة المحلية ناقشت في دور الانعقاد الماضي، خطة الحكومة في تشجيع المحافظات بهدف التوسع في تنمية المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مبينا أهمية التكاتف بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخطة الدولة في المرحلة المقبلة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وعن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجان المختصة بمناقشة هذا المشروع المهم تنتظر إرساله مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الصياغات بالشكل الذي يرضي المواطن الراغب في التصالح في ضوء ما اقترحه أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون مع الحكومة.