«سكاي نيوز»: مصر نظمت مؤتمر السلام لتجنب حرب إقليمية

أعلن موقع سكاي نيوز الإنجليزي، في إطار تغطيته لمؤتمر القاهرة للسلام، أن تنظيم مصر لقمة القاهرة للسلام بشأن أزمة غزة، جاء في إطار محاولات تجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا، إذ اجتمع زعماء الشرق الأوسط وأوروبا في القاهرة لحضور القمة، رغم صعوبة الاتفاق على موقف مشترك بشأن الصراع بين إسرائيل والمقاومة.

إنهاء الكارثة الإنسانية

وذكر الموقع أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا في كلمته القادة للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والتفاوض بشأن السلام، وتابع الموقع بأنّه خلال كلمته الافتتاحية في القمة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «لن نغادر، وسنبقى على أرضنا»، حيث طُلب من أكثر من مليون من سكان غزة مغادرة منازلهم بمدينة غزة والمناطق المحيطة بها، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري.