رئيس تحرير «ميدل إيست» يحمل المجتمع الدولي مسؤولية سفك الدماء في غزة

حمل ديفيد هيرست رئيس تحرير ميدل إيست أي، مسؤولية سفك الدفاء في قطاع غزة إلى المجتمع الدولي، قائلا «إنه إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية سفك الدماء الجارية، فهو المجتمع الدولي خاصة بريطانيا، لافتا إلى أنهم منحوا الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي ليفعل ما يريد، وهذا يعني حرية ارتكاب جرائم الحرب، (سترون القيم الغربية وهي تمطر وابل القنابل على المدنيين في غزة الأبرياء، سواء أكانوا مؤيدين لحماس أو فتح أو حتى مدنيين فهم سيموتون بالآلاف أين القيم الغربية هنا ؟)»..

وأضاف رئيس تحرير ميدل إيست أي، في مقطع فيديو، «إذا كان هناك دم على يد أحد، فهو على أيدي من يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وهذه ليست القصة كاملة بل توسيعًا لإسرائيل وتأسيس نظام فصل عنصري أشد خطورة مما حدث فى جنوب إفريقيا».

وتابع: «تقول إسرائيل إنها تخوض حربًا وجودية، وقارنت ما فعلته حماس بالمحرقة، نصف عائلتي قتلوا في المحرقة، وليس هناك مقارنة على الإطلاق من وجهة نظر فلسطينية، عليك أن تدرك بأن الإسرائيلين يمارسون سياسة الأسياد وأصحاب الأرض، يتحكمون في جميع تحركاتهم، يتحكمون بمن يتزوجون، هي من يقرر متى تهاجم، هذه دولة معتادة على السيطرة الكاملة على نصف السكان، والآن فقدت تلك السيطرة بشكل هائل».