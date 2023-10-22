محافظ القليوبية يتفقد معدات «شركة المياه» لمواجهة الأمطار والسيول

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، المقام داخل أرض كليه التربية بجامعة بنها، للوقوف على مدى جاهزية السيارات والمعدات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

اصطفاف معدات الأزمات والكوارث ببنها

وجرى اصطفاف 12 معدة نافوري مدمج كبير و15 نافوري مدمج صغير و13 سيارة كسح كبير و25 سيارة كسح صغيرة و2 حفار على كاتينة و8 حفار على كاوتش باك لودر و13 سيارة نقل جامبو و1 كساحة و7 قلاب صغير و2 قلاب كبير و7 كباش و2 سيارة طوارئ و2 بدالة و2 عربة وقود و1 عربة كلور كبير و4 سيارة دوبل كابينة و2 سيارة مياه كبيرة و 12 سيارة مياه صغيرة و4 ونش و1 إسعاف و13 فرد كابينة و3 شفاط بإجمالي 151 معدة،

مواجهة الأزمات والكوارث

وأشاد المحافظ بمعدات شركة مياه الشرب وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث

أكد محافظ القليوبية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة.

والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والقطاعات ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة

فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات «المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والطرق والغاز وغيرها».

المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية

وأكد محافظ القليوبية على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة، والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.