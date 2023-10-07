محافظ القليوبية يبحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الكوارث

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا عاجلا بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، بشأن بحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حصر جميع المعدات الموجودة

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل مركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء والتقلبات الجوية.

استعداد جميع المعدات لمواجهة الأمطار والسيول

كما طالب محافظ القليوبية، مسئولي شركة المياه بالقليوبية وبالقاهرة الكبرى بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة بحيث تكون جاهزة للعمل بنسبة 100%.

ووجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وطالب محافظ القليوبية، مسئولي الري، بضرورة عمل الصيانة اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع والتنسيق مع مجالس المدن وشركة المياه والصرف الصحي والأجهزة المعنية في هذا الصدد.