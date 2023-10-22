ماذا تفعل حال عدم وجود اسمك في كشوف الناخبين؟.. قانوني يجيب

يمكن للمواطن الاستعلام عن قيده في كشوف الناخبين ولجنته الانتخابية بالرقم القومي، من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن قد يحدث ألا يجد أحد المواطنين اسمه ضمن كشوف الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، ما يجعله يتساءل عن حقه في التصويت وسبب عدم وجود اسمه.

في ضوء هذا، توضح «الوطن» الإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها لإضافة اسمه لكشوف الناخبين، حسب سبب المنع.

قال الخبير القانوني، أشرف ناجي في تصريح لـ«الوطن» إنه يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة حيث تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للادلاء باصواتهم بعد اعلان الكشوف النهائيه للمرشحين ويمكن التعديل حسب سبب المنع كالآتي:

كيف يضيف المواطن اسمه في كشوفات الناخبين؟

- إذا كان سبب المنع هو جهة العمل، يتم التوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك مثل أن يكون الناخب أحد رجال أو افراد القوات المسلحة او الشرطة واحيل للمعاش أو استقال لأي سبب أو انهي مدة تجنيده، فإنه يتوجه إلى مقر اللجنه العليا للانتخابات بما يثبت إنهاء خدمته أو بلوغه المعاش، بما يجعل له حق التصويت بعد زوال سبب المنع بسبب جهة العمل.

- إذا كان سبب المنع هو الجنسية، يمكن التوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على الجنسية المصرية، ومرور 5 سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها.

- حال أن سبب المنع هو صدور حكما قضائيا نهائيا يمكن التوجه إلى مكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم.

- حال أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة مع العلم بأن صاحب الرقم القومى له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته يمكن التوجه للسجل المدنى لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومى.