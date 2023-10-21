الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من فحص طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم

تنهي الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، فحص طلبات الترشح للمرشحين المحتملين الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15 اكتوبر 2023.

4 مرشحين محتملين للرئاسة

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 حتى 14 أكتوبر وشملت القائمة كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.

الهيئة لم تتلق أي طلبات اعتراض

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الخميس الماضي، عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتي ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

الطعون أمام المحكمة الادارية العليا

وتستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون على الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.