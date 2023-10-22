سعر ومواصفات هاتف سامسونج s24.. «بطارية قوية وشاشة بحجم 6.7 بوصة»

تعمل شركة سامسونج الكورية على إضافة عديد من المميزات في إصداراتها الجديدة التي تلبي توقعات مستخدميها وتزيد من عملائها حول العالم، لذا عملت على إضافة عديد من المميزات في هاتفها الجديد سامسونج s24 الذي سيتم إطلاقه خلال الشهور المقبلة، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ شركة سامسونج.

مميزات هاتف سامسونج s24

وجاء هاتف سامسونج s24 الذي تستعد شركة سامسونج للإعلان عنه الشهور المقبلة من خلال مؤتمر رسمي، متضمنًا عديدا من المميزات التي تزيد من الإقبال عليه وتجعله من الهواتف المفضلة لمحبي اقتناء هواتف آيفون، منها أنه مزود ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير وتعمل لمدة 48 ساعة.

من المميزات الأخرى التي تميز بها هاتف سامسونج s24 أنه يحتوي على شاشة بحجم 6.7 بوصة، بدقة وضوح QHD، ومعدل تحديث الهاتف 120 هرتز، كما احتوى الهاتف على معالج الجهاز EXynos2200، وتبلغ الذاكرة العشوائية للهاتف تبدأ من 8 إلى 12 جيجا بايت.

ويحتوي الهاتف على 4 كاميرات في الخلف ذو دقة عالية للغاية حوالي 200 ميجا، والكاميرا الأمامية تتمتع بدقة عالية 12 Maga بكسل، كما يدعم الهاتف استخدام 2 شريحة من النوع النانو، كما تميز هاتف سامسونج s24 بوزن خفيف يصل إلى حوالي 200 جرام، ويستخدم الهاتف معالج متطور 8 أنوية.

دمج تطورات الذكاء الاصطناعي بهاتف سامسونج s24

وفي ظل كثرة الحديث عن دمج تطورات الذكاء الاصطناعي في هاتف سامسونج s24، أوضح موقع «Ice Universe» في منشور على منصة «X» (تويتر سابقًا)، أن تطورات الذكاء الاصطناعي في سلسلة هاتف Galaxy S24 لن تؤدي فقط إلى تحسين المساعد الصوتي الداخلي للهاتف، ولكنها ستقدم أيضًا مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لافتًا إلا أنه اقترح أن تطلق سامسونج على هاتف Galaxy S24 اسم «هاتف الذكاء الاصطناعي» نظرًا لمدى التحسينات المضافة إليه.

ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Galaxy S24 الجديدة من ثلاثة نماذج هي Samsung Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra، على أن يكون ظهورها الأول في يناير العام المقبل، ويمكن لهذه التجربة أن تعيد تعريف تجربة الهاتف الذكي للمستخدمين؛ وذلك بفضل قدراتها المعززة في مجال الذكاء الاصطناعي.

سعر هاتف سامسونج s24

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف سامسونج s24 في يناير المقبل بالأسواق المحلية والعالمية، وأن يكون السعر في مصر حوالي 1199 دولارًا أي ما يعادل 35.970 ألف جنيه، بحسب موقع «phone arena».