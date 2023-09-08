«لوغاريتم» يستعرض رحلة نجاح سامسونج: «بيزنس بدأ بـ 27 دولارا»

قال الإعلامي أحمد فايق، إن بطل حلقة اليوم من برنامج «لوغاريتم» هو مواطن كوري يدعى «لي بيونج شول»، هذا المواطن في عام 1938 قرر إقامة محل بقالة، وكان رأس ماله وقتها حوالي 30 ألف وون ما يوازي 27 دولاراً فقط بسعر اليوم، وكان معه حوالي 40 موظفاً.

من محل بقالة لشركة عالمية

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أن هذا البقال كان يبيع الخضار المجفف المشهورة به كوريا والأسماك المجففة، وكان يمتلك حلماً أو طموحاً بأنه يكبر البيزنس الخاص به ويدخل في مجالات كثيرة متعددة.

وتابع: «توسع وتحول من محال بقال إلى عمل مصنع تغليف وكبرت استثماراته، وكل ذلك في مدينة تدعى سامسونج، لتندلع الحرب الكورية ومع نهايتها بدأت كوريا تتجه إلى التصنيع من الستينات، ولي بيونج شول بدأ في الدخول بمجالات التصنيع المختلفة».

أول جهاز للتليفون

وواصل أحمد فايق: «أنتجت سنة 1970 سامسونج أول جهاز تليفزيون خاص بها، وبعد فترة تحديدا خلال 4 سنوات استطاعوا إنتاج 5 ملايين جهاز تلفزيون، وكل فترة يزيد الإنتاج ويتطور، وكان التريند وقتها هو تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وفي الثمانينات دخلوا في صناعة الهاتف».