رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«لوغاريتم» يستعرض رحلة نجاح سامسونج: «بيزنس بدأ بـ 27 دولارا»

كتب:

محمد عزالدين
08:46 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
سامسونج

سامسونج

قال الإعلامي أحمد فايق، إن بطل حلقة اليوم من برنامج «لوغاريتم» هو مواطن كوري يدعى «لي بيونج شول»، هذا المواطن في عام 1938 قرر إقامة محل بقالة، وكان رأس ماله وقتها حوالي 30 ألف وون ما يوازي 27 دولاراً فقط بسعر اليوم، وكان معه حوالي 40 موظفاً.

من محل بقالة لشركة عالمية

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أن هذا البقال كان يبيع الخضار المجفف المشهورة به كوريا والأسماك المجففة، وكان يمتلك حلماً أو طموحاً بأنه يكبر البيزنس الخاص به ويدخل في مجالات كثيرة متعددة.

وتابع: «توسع وتحول من محال بقال إلى عمل مصنع تغليف وكبرت استثماراته، وكل ذلك في مدينة تدعى سامسونج، لتندلع الحرب الكورية ومع نهايتها بدأت كوريا تتجه إلى التصنيع من الستينات، ولي بيونج شول بدأ في الدخول بمجالات التصنيع المختلفة».

أول جهاز للتليفون

وواصل أحمد فايق: «أنتجت سنة 1970 سامسونج أول جهاز تليفزيون خاص بها، وبعد فترة تحديدا خلال 4 سنوات استطاعوا إنتاج 5 ملايين جهاز تلفزيون، وكل فترة يزيد الإنتاج ويتطور، وكان التريند وقتها هو تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وفي الثمانينات دخلوا في صناعة الهاتف».

اقرأ المزيد:

«سامسونج» تطرح غسالة A-40% الموفرة للطاقة والمضخة الحرارية EHS Mono R290 على هامش فعاليات معرض IFA 2023

«أوبو» تطرح ساعة «Watch 4 Pro» الجديدة .. «تنافس سامسونج وأبل»

الحكومة تمنح «سامسونج إلكترونيكس مصر» الرخصة الذهبية لتشغيل مصنع في بني سويف

"سامسونج للإلكترونيات" تعلن إطلاق جيلها الخامس من الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5

سفير كوريا الجنوبية يزور الجامعة التكنولوجية ومصنع سامسونج ببني سويف

يعرف بـ«قاتل الآيفون».. ما هو الهاتف المُهدد لشركة «آبل» و«سامسونج»؟
بقلم محمد عزالدين