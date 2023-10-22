مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: استفادة «الصحة» و«النقل» من اتفاقية تبادل الديون مع الصين

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة.

مزايا اتفاقية مبادلة الديون مع الصين

أضاف «صبري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اتفاقية مبادلة الديون مع الصين سيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.

هذه القطاعات ستستفيد من الاتفاقية.. «النقل» أبرزها

أشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن هذه القطاعات ستستفيد من اتفاقية مبادلة الديون بشكل استثمارات وليست قروضا، وعلى الجانب الآخر سيكون هناك شركات صينية تستفيد بدخولها كمستثمر أجنبي مباشر بغض النظر عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.