حقيقة منحة وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 3000 جنيه.. مواطنون تلقوا رسائل

كشف مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة منحة وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 3000 جنيه، والرسائل الهاتفية التي يتلقاها المواطنون بأن الوزارة ستصرف إعانات نقدية لهم.

حقيقة منحة وزارة التضامن الاجتماعي

وقال المصدر، إن الرسائل التي يتلقاها المواطنون بشأن منحة وزارة التضامن الاجتماعي البالغة 3000 جنيه عارية تمامًا من الصحة.

وشددت وزارة التضامن على أنها لم تصدر أي قرارات بصرف الإعانات النقدية المذكورة، والتي أثير أن قيمتها 3 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الرابط الخاص بها هو moss.gov.eg، ويمكن من خلاله متابعة أخبار الوزارة من خلاله، وحذرت من الانسياق خلف تلك الشائعات التي تهدف لاستغلال البيانات الشخصية للمواطنين.