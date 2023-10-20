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التضامن الاجتماعي توضح إجراءات الحصول على مساعدة الكوارث والنكبات

كتب:

محمد سامي الكميلي
05:57 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الكوارث والنكبات - تعبيرية

الكوارث والنكبات - تعبيرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، عن صرف مساعدات مالية حين حدوث النكبات والكوارث، سواء كانت فردية أو عامة لأي أسباب خارجة عن الإرادة، مثل الغرق، أو السيول، أو الانهيارات والزلازل، والفيضانات والتصامدات.

وأفاد قطاع الشؤون الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، بأن المساعدات تصرف في حالات الإصابة أو الإعاشة أو الوفاة، وخسائر الممتلكات المنقولة منها والثابتة.

إجراءات الحصول على الخدمة

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الحصول على الخدمة، يتمثل في تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث أو الكارثة في خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة وجود خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقا به المستندات المؤيدة.

الشروط والأحكام للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف مساعدات الكوارث والنكبات يأتي وفقا لأحكام وشروط، وهي:

- شهادة وفاة للمتوفيين إثر الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

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