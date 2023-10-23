أكاديمية الفنون تعلن ترجمة الأفلام إلى لغة الإشارة لدعم ذوي الهمم

لأول مرة في الجامعات المصرية، واتساقًا مع اهتمام الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع سبل الإتاحة والدمج لذوي الهمم في المجتمع، أتاح المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية بأكاديمية الفنون، مقررًا دراسيًا لطلابه، لترجمة الأفلام والأعمال الفنية الأجنبية بمختلف لغات العالم، إلى لغة الإشارة، وذلك حتى يتمكن ذوو الهمم من مشاهدة هذه الأعمال الفنية والسينمائية بلغة الإشارة، وكذلك حتى يتمكنوا من متابعة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأجنبية في حينها دون الحاجة إلى ترجمتها للعربية.

دراسة الترجمة المتخصصة

وصرحت الدكتورة إيناس عبد الخالق، عميدة المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية، بأن المعهد يتيح لطلابه دراسة الترجمة المتخصصة، إذ إنه لا بد أنّ يكونوا من المتقنين لإحدى اللغات الأجنبية، ثم يتولى المعهد، صقل مهاراتهم اللغوية من أجل تكوين جيل من المترجمين الرواد لمساعدة هذه الفئة المهمة، وذلك من خلال دراسة الترجمة، وكذلك دراسة لغة الإشارة، وأضافت أنّ هذا يتم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.