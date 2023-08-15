تعيين وكلاء لكليات الفنون والآداب والأسنان والعلوم بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صدور عدد من القرارات الجديدة بتعيين وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات: الفنون الجميلة، والآداب، وطب الأسنان، والعلوم.

تعين عدد من وكلاء الكليات

وشملت القرارات تعيين عدد من وكلاء الكليات وهم كل من:

- جمال يحيى محمد صدقي الاشراف على وكالة كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب.

- أحمد عمر محمد أحمد وكيلاً لكلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- محمد أبو الفتوح محمود غنيم وكيلاً لكلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- إبراهيم حسن محمد حسن أبو الخيروكيلاً لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

- محمد فتحى محمود محمد وكيلاً لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- سلوى أحمد محمد أبو العلا وكيلاً لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع.

- حامد محمد أحمد جاد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع.

- محمد عبد المنعم ابراهيم محمد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

- أحمد على محمود أحمد الأشراف على وكالة كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تعين رؤساء أقسام بالكليات

كما أصدر رئيس جامعة المنيا قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليات: الهندسة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، والآداب، والتربية النوعية، والزراعة وهم:

- محمود إبراهيم عبد الحليم عبد الجواد منسقا لبرنامج البتروكيماويات بكلية الهندسة.

- مدحت محمد أحمد عثمان رئيساً لقسم الهندسة المعمارية.

- ياسر رفعت توفيق محمد رئيساً لقسم الهندسة المدنية.

- محمد رضا عثمان على عمر رئيساً لقسم هندسة القوي الميكانيكية والطاقة.

- سامى زين العابدين إبراهيم عبد القادر رئيساً لقسم هندسة الإنتاج والتصميم.

- خالد ربيع مجاهد محمود رئيساً لقسم هندسة السيارات والجرارات.

- نبيل السيد حسن سيد سليمان لرئاسة قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة.

- ناصر عمر السيد الوصيف رئيساً لقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية.

- رحاب محمد أنور عبد الكريم رئيساً لقسم الاعلام بكلية الآداب.

- يسرا عبد الله محمد عبد الله رئيساً لقسم التربة الموسيقية بكلية التربية النوعية.

- وفاء صلاح الدين إبراهيم الدسوقي رئيساً لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

- وجيه سيد محمد عبد الرحمن رئيساً لقسم الأراضي بكلية الزراعة.

- سيد عبد المقصود عثمان عبدالمقصود رئيساً لقسم الوراثة بكلية الزراعة.

- ياسر محمود محمد مصطفى رئيساً لقسم البساتين بكلية الزراعة.

- سمير أحمد سيد محمد رئيساً لقسم الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية الزراعة.

- أحمد صلاح محمد حسين رئيساً لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

- علاءالدين عبدالصبور أبوالجود عبدالرحيم رئيساً لقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة.

- حسن محمد فؤاد مصطفى رئيساً لقسم المحاصيل بكلية الزراعة.

- مها محمود السيد بخيت رئيساً لقسم الالبان بكلية الزراعة.

ووجه رئيس جامعة المنيا بتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني.