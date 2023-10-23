وفد من «التخطيط» يتابع تنفيذ المشروعات الاستثمارية في دمياط

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة دكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، محافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على عملية المتابعة حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط، بل ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية، وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لتحسين مستوى معيشة المواطن.

المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، أن الزيارة جاءت للوقوف على ماتم انجازه ومعرفة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على حلها وذلك للاستخدام الأمثل لاستثمارات الخطة الاستثمارية.

المشروعات التي تمت متابعتها

وأكدت أن المشروعات التي تمت متابعتها تضمنت مشروعات حماية الشواطئ، التجهيز للأمطار والسيول، أعمال رصف طرق وكهرباء وإنارة متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، مشروع تطوير كورنيش النيل، مشروعات إنشاء وتطوير المواقف، الوحدات المحلية ومراكز المعلومات.

والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باللواء رأفت همام سكرتير عام المحافظة، يرافقه محمد رشاد محمد مدير عام إعداد خطط المحافظات، وهشام رمضان جاد الباحث بالقطاع، وأمل عبد الرحمن باحث بقطاع إعداد الخطة القومية.