رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفد من «التخطيط» يتابع تنفيذ المشروعات الاستثمارية في دمياط

كتب:

وليد عبد السلام
12:03 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة دكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، محافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على عملية المتابعة حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط، بل ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية، وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لتحسين مستوى معيشة المواطن.

المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، أن الزيارة جاءت للوقوف على ماتم انجازه ومعرفة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على حلها وذلك للاستخدام الأمثل لاستثمارات الخطة الاستثمارية.

المشروعات التي تمت متابعتها

وأكدت أن المشروعات التي تمت متابعتها تضمنت مشروعات حماية الشواطئ، التجهيز للأمطار والسيول، أعمال رصف طرق وكهرباء وإنارة متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، مشروع تطوير كورنيش النيل، مشروعات إنشاء وتطوير المواقف، الوحدات المحلية ومراكز المعلومات.

والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باللواء رأفت همام سكرتير عام المحافظة، يرافقه محمد رشاد محمد مدير عام إعداد خطط المحافظات، وهشام رمضان جاد الباحث بالقطاع، وأمل عبد الرحمن باحث بقطاع إعداد الخطة القومية.

اقرأ المزيد:

«التخطيط» تنظم ورش عمل لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارة المالية

«التخطيط القومي» يوقع اتفاقية مع وزارة الشباب لتحديد مساهمة الرياضة في الاقتصاد

وزارة التخطيط تطلق البرنامج التدريبي «الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي»

وزارة التخطيط تعقد ورشتي عمل حول التنمية المستدامة والبنية الأساسية

وزارة التخطيط: تنفيذ 340 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم
بقلم وليد عبد السلام