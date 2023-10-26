«الإسكان» تحدد آخر موعد لتحويل الوحدات المتوفرة في «سكن كل المصريين»

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فتح باب تحويل حجز الوحدات السكنية للمشروعات المتوفر بها وحدات، للمواطنين منخفضي الدخل، وهذا ضمن مبادرة «سكن كل المصريين».

وقالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن آخر موعد للتحويل هو يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، وهذا استجابة لطلبات المواطنين الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول للتقديم، بعد زيادة الإقبال بالفترة الأخيرة، خاصة الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

عدد المتقدمين للتحويل ضمن سكن كل المصريين

وأوضحت أن عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل وصل إلى 3 آلاف و493 طلبًا، وهذا كالآتي:

- عدد المحولين لمدينة حدائق أكتوبر نموذج 90 مترا في المقدمة بواقع 2285 طلب تحويل.

- عدد المحولين لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار نموذج 90 مترا بواقع 736 طلب تحويل.

- عدد المحولين لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 180 طلب تحويل.

- عدد المحولين ببني سويف من مركز بني سليمان خلف الشونة بواقع 158 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة العلالمة بواقع 75 طلب تحويل.

- عدد من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون 59 طلب تحويل.

شروط التحويل

وأوضحت أن هناك عدة شروط للتحويل، ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

وأكدت أنه حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي:

أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك «الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول»، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

ثانيًا: المتزوج، وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

ثالثًا: الأعزب، وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

خطوات التحويل

وأعلنت أن خطوات التحويل بسيطة، إذ يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/ .

- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

- الضغط على زر الطلبات.

- الضغط على طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- اختيار تحويل إلى مدينة مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة، مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

- تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا.