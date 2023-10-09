لتمكين المرأة اقتصاديا.. ورشة لتعليم الخياطة بمركز شباب «المطار» بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الإدارة العامة للشباب «أندية الفتاة والمرأة»، نفذت ورشة تعليم الخياطة بمركز شباب المطار، شارك فيها 20 من عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمركز، للعمل على دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل وإكسابها مهارات جديدة.

دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا

وأشارت الشريف، إلى أن الورش تأتى تطبيقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ‏واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب والسعي الدائم للعمل علي دعم المرأة السكندرية وتمكينها اقتصاديًا، إذ أنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة ويأتي الاهتمام بالمرأة، نظرًا لدورها الفعال في المجتمعات ومشاركتهن في تحسين الظروف الافتصادية للأسرة بما يعود بالنفع على المجتمع.

ورشة الخياطة خطوة نحو التمكين الاقتصادي للمرأة

تهدف ورشة تعليم الخياطة إلى توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة، من خلال تدريبها على مهنة الخياطة التي تعتبر من المهن المطلوبة في السوق، إذ تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل لها وتدريبها على المهارات اللازمة.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة في إطار جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.