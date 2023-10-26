مركز أخميم ينظم مسابقة للتميز الوظيفي بالوحدات المحلية.. اعرف الشروط

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج ندوة لمناقشة المقترح المقدم من وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بمنح جائزة التميز الوظيفي للعاملين بالوحدات المحلية.

وناقشت الندوة توعوية العاملين بالمسابقة وشروط التقدم لجائزة التميز الوظيفي، وكيفية ترشيح العاملين بالوحدات المحلية لها.

فئات يحق لها التقديم بجائزة التميز الوظيفي

عقدت الندوة برئاسة المهندس لطفي الشريف رئيس المركز والذي قدم شرحا وافيا عن محتوى الملف تضمن شروط التقدم وأهداف الجائزة وكيفية الترشح لها والفئات التي يحق لها المشاركة من الإدارات المختلفة بالوحدات المحلية، وهي:

- الإدارة العامة.

- إدارة الموظفين.

- إدارة العمال

- إدارة الخدمات المعاونة.

- إدارة الحرفيين.

هدف جائزة التميز الوظيفي بسوهاج

وقال «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن»، إن جائزة التميز الوظيفي تهدف إلى تطوير العمل الإداري ودعم سبل الارتقاء به ونشر ثقافه الجودة، والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة خاصة داخل الوحدات المحلية حيث تعمم الجائزة داخل الوحدات والمراكز.

كما تعزز الجائزة روح الإبداع والتنافس الإيجابي والتميز في العمل وترفع جوده الأداء وتعزز روح التعاون للنهوض بالعمل وذلك لتقديم خدمات متميزة.

شروط التقديم لمسابقة التميز الوظيفي بسوهاج

بينما شروط التقديم لجائزة التقدم الوظيفي انحصرت في الانتماء للجهاز الإداري بالوحدات المحلية لمراكز محافظة جهاز والمجالس القروية وديوان عام محافظة سوهاج، بمختلف الإدارات، وتقديم طلب الاشتراك بالمسابقة.