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حظك اليوم برج الحمل الخميس 26-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:28 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بطيبة القلب والحنان والمطلق وسعة الصدر، وهو متفانٍ من أجل الآخرين.

كما يتمتع مواليد برج الحمل بقدرات خاصة تجعله الأفضل ولا يستطيع أن يكره غيره  مهما تعرض للأذى.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برح الحمل الخميس 26-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 26-10-2023 على الصعيد المهني

 وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني، عليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك حتى تعيش بسعادة.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 26-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى، عليك ألا تدع الشعور بالملل يهدم روابط متينة في حياتك العاطفية.

 

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بقلم سحر المكاوى