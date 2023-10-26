 اصطفاف معدات زفتى والسنطة بالغربية استعدادا للأزمات والكوارث

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اصطفاف معدات مركز ومدينة السنطة وزفتى، عن طريق مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

اصطفاف المعدات

وتابع محافظ الغربية، أمس، اصطفاف معدات مركز ومدينة زفتى والسنطة عن طريق اتصال مرئي كتجربة عملية على أرض الواقع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وذلك من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على جاهزية تلك المعدات والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع بأحجام وأنواع متفاوتة من لوادر وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة.

درجة الاستعداد القصوى

وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن و الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.