خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات.. 12 منطقة متأثرة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات «سوهاج والأقصر والمنوفية»، قطع المياه اليوم الخميس، عن عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة توفير المواطنين، احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

أماكن قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» فيما يلي، خريطة انقطاع المياه اليوم، وجاءت الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم، كالتالي:

- محافظة الأقصر: «رواج - البغدادي - الحبيل - مستشفى الحميات - قوات الأمن»، ومحطة مياه الرضوانية، بداية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، لغسيل وتطهير الخزانات الأرضية بالمحطة.

- محافظة المنوفية: «شبين الكوم وتلا و قويسنا وأشمون والباجور ومنوف»، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساءً، للصيانة الدورية وتطهير الخزانات وغسيل المروقات.

- محافظة سوهاج: ضعف المياه مدينة المنشأة والقرى التابعة لها، بسبب أعمال الصيانة الدورية في محطة المنشأة من الساعة 9 صباحا ولمدة 5 ساعات.

توفير سيارات مياه مجانية للمواطنين

وتوفر شركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه وضعفها اليوم، سيارات مياه صالحة للشرب يتم طلبها ومعرفة أماكنها عن طريق الاتصال بالخط الساخن.