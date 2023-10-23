قطع المياه عن قرية «العضايمة» في مركز إسنا لمدة 4 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه عن قرية العضايمة، اليوم الاثنين، من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 5 مساء، لإجراء أعمال ترحيل خطوط متعارضة مع أعمال الصرف الصحي.

سيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالمواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حين طلبها.

وذكرت الشكرة أن يمكن التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام التالية:

- 125 من أى هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

خطة الاستعداد لمواجهة الأزمات

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، نفذت تدريبا عمليا خطة الاستعداد لمواجهة الأزمات.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، جاهزية المعدات والأفراد للتعامل السريع مع المخاطر والأزمات، وعلى متابعة الصيانة للمعدات بشكل منتظم ضمن عمل الحملة الميكانيكية بالشركة، كما أكد على متابعة غرفة عمليات الخط الساخن 125 والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة بالمحافظة للتعامل بشكل أفضل وسريع فور حدوث أي طارئ.